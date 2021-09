Granata e bianconeri, derby alla pari: non accadeva dal 1972, gli anni di Pulici e Anastasi…

Torino e Juventus entrambe a 8 punti. Circostanza più unica che rara...

Sarebbe già stata una grande impresa per il Toro. I granata sono stati vicinissimi al traguardo di presentarsi al derby della Mole di sabato con più punti in classifica rispetto alla Juventus. Resta l'anomalia, visto che non accadeva da quasi 50 anni, delle due squadre torinesi a pari punti prima della stracittadina.