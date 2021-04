Il derby della verità, Juve dentro o fuori? Tutti osservano, dal campo alla tribuna…

Termina con un pareggio il 202 derby della Mole, tutti osservati speciali, tra gesti e confronti i giocatori cercano soluzioni. Sotto gli occhi vigili della società e le assenze pesanti, i bianconeri scampano la sconfitta grazie a Chiesa e Ronaldo

Una ripresa piuttosto intensa e difficile quella vissuta dalla Juventus di Pirlo. Il tecnico bianconero in bilico tra il dentro e il fuori, sa benissimo quanto pesino (non solo per il suo futuro ma anche per la squadra) le assenze di Arthur, Dybala e McKennie, oltre a quelle forzate di Bonucci e Demiral. Un episodio che senza dubbio non poteva rimanere impunito, nemmeno di fronte al 202esimo derby della Mole. Pirlo che di derby ne ha giocati tanti, segue i propri principi e non sente ragioni: "Dopo le difficoltà affrontate nel mondo non era il caso" ha commentato il mister...Una decisione che ovviamente ha stravolto i piani dello stesso tecnico, apparso piuttosto preoccupato durante la gara.

La Juve che per anni aveva stradominato, abituando i tifosi alla vittoria sempre, adesso è costretta a guardarsi le spalle da Napoli ed Atalanta e non per il primo posto, ma per il 4°. Ma se è vero che il mister è sempre il primo a pagare, la squadra non dovrebbe essere esentata da punizioni. In fondo in campo vanno loro, i giocatori! E allora Chiesa scalda gli animi mostrando rabbia in campo, nel ribattere le proprie ragioni. Ronaldo invece si guarda intorno cercando complicità, mentre Danilo e Cuadrado si confrontano sul da farsi. Szczesny, freddato dalla rete di Sanabria, attutisce rimediando all'errore del primo gol subito. La rimonta...difficile ma non impossibile, sotto gli occhi attenti della società in tribuna, con Nedved che avverte gli errori difensivi incomprensibili, decidendo di alzarsi dalla propria seduta e scostare lo sguardo altrove. Andrea Agnelli? Non resta che decidere se fare retromarcia richiamando Allegri o continuare a sperimentare con il regista, Andrea Pirlo, che poi al traguardo ha sempre dimostrato di essere uno che vale...