Il derby delle influencer a Torino: la Mihajlovic sbarca con Pellegri, Mariasole con Vlahovic…

Ecco Pellegri e Vlahovic, non sono soli...

Pietro Pellegri in maglia granata e Dusan Vlahovic in maglia bianconera. Questo ha detto il mercato invernale e questo significa che sbarcano a Torino due numero uno dei social come le compagne dei due giocatori, ovvero rispettivamente Viktorija Mihajlovic e Mariasole Pollio.