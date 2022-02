Il derby secondo Giorgio Venturin: “Juric può aprire un ciclo, Bremer lo segua…”

Gara senza pronostici

Riguardo all’imminente Derby della Mole, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Giorgio Venturin, ex calciatore granata. Che tipo di partita ti aspetti? “Mi aspetto un Toro carico e combattivo. I granata ci tengono sempre a onorare i derby”. Il Toro, tuttavia, ha perso l’ultimo match contro il Venezia… “Però non ha disputato una brutta partita. Io rimango fiducioso nel progetto Juric”. Cos’ha portato di nuovo il tecnico granata? “Ha una sua idea di gioco e si vede che la squadra lo segue. Può aprire un ciclo di tanti anni”.

Come giudichi, sin qui, il campionato di Bremer? “Sta facendo molto bene. Però deve continuare su questi livelli e seguire Juric, che crede in lui e che lo ha migliorato”. Sotto quali aspetti potrebbe mettere in difficoltà la Juve? “Con l’intensità di gioco a centrocampo, oltre ad andare a prendere i bianconeri alti uomo contro uomo”. Chi parte favorito? “In un derby è sempre complicato da dire. E’ una partita a sé, che esula da tutte le altre. Non saprei fare pronostici”.