Juve, Storgato: “Alla Juve serve un centrocampista, troppi alti e bassi”

La situazione della Juventus vista dal difensore bianconero dei primi anni Ottanta

Riguardo alla stagione della Juventus sin qui, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Massimo Storgato, ex calciatore bianconero. La Juve è ancora in corsa per lo scudetto? “No, l’obiettivo della Juve deve essere lottare per entrare in Champions”. Come giudichi, fin qui, la stagione dei bianconeri? “Hanno finito l’anno bene, però ci sono stati troppi alti e bassi. I punti persi qua e là non le possono permettere di lottare per lo scudetto”.