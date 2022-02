Juve-Toro, è derby anche tra wags, ecco chi sono le più note e affascinanti

In attesa della sfida sul campo tra i calciatori di Torino e Juventus di venerdì prossimo alle ore 20,45, giochiamo quella immaginaria tra le mogli e fidanzate dei calciatori delle due compagini.

Le wags bianconere - Tra le belle donne “juventine” troviamo senza dubbio Oriana Sabatini, compagna della Joya argentina Paulo Dybala da ben 4 anni. I due, nonostante qualche crisi di troppo che in certe occasioni ha logorato il loro rapporto non si sono mai del tutto lasciati ed adesso sono più felici che mai come dimostrano le ultime foto pubblicate su Instagram che li ritraggono felici ed innamorati più che mai. Michela Persico: la bella giornalista e compagna del difensore Daniele Rugani è sempre una protagonista sui social dove pubblica delle foto che sprigionano tutta la sua bellezza. Il difensore partirà dalla panchina molto probabilmente nella sfida di venerdì, ma con una ragazza così ha comunque tanto su cui sorridere. Chiudiamo con Annakee, compagna del difensore olandese della Vecchia Signora Matthjis De Ligt, sempre più perno della squadra di Allegri. La bellezza della modella è disarmante e forte è anche il legame con l’ex capitano dell’Ajax come dimostrato dalle recenti “apparizioni” sui social dei due, sempre più affiatati.