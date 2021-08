L’ombrellina Eva Padlock prova a consolare i tifosi dopo l’addio di CR7

Eva Padlock su Instagram continua a mandare in delirio i fan, del resto si sa: il bikini accende la passione.

Per i tifosi juventini è anche un modo per consolarsi della...partenza di Cristiano Ronaldo. Eva ha intensificato i suoi post, proprio in questi giorni in cui CR7 ha lasciato Torino. Del resto lei è proprio tifosa della Juventus e di Cristiano Ronaldo...La Padlock, spagnola con quasi 2 milioni di follower su Instagram, è nata nella Repubblica Ceca, il paese di Pavel Nedved, vice presidente della Juve, a conferma del suo legame con i colori bianconeri.