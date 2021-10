Marco Ferrante: “Nel derby era più giusto il pari – Belotti? Come Donnarumma…”

Marco Ferrante accetta a fatica il risultato del derby di Torino e profetizza sul futuro del Gallo Belotti

Non solo la lunga coda del derby perso, ma i tifosi granata devono anche fare i conti con le voci che si rincorrono di continuo su Andrea Belotti, che sembra sempre più lontano dal Toro: "Penso che il Gallo rimarrà fino al termine della stagione per poi scegliere una nuova destinazione a parametro zero. Ha raggiunto una maturità e una consapevolezza per cui, ora, ha la legittima ambizione di giocare in Europa. Ci sono tanti fattori, non solo lo stipendio. Ma, arrivati a questo punto dello stallo, non vedo molte altre possibilità: basta vedere come è andata a finire tra Donnarumma e il Milan, che avevano attraversato un momento simile. Belotti ha il sentore di non poter realizzare le sue ambizioni in granata. Permanenza in caso di Europa? Quante volte si è parlato di questo traguardo negli ultimi anni. E, invece, il Torino per due anni si è salvato soltanto sul rettilineo finale e unicamente su disgrazie altrui".