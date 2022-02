Nelle Langhe dopo il derby: camminata e trattoria per Ivan Juric

Da allenatore del Genoa aveva parlato anche con Cassano in trattoria anni fa...Juric è fatto così: un cliente normale, una persona alla mano e dopo il derby ha fatto una lunga camminata prima di sedersi a tavola...

Roddino, detto anche Roddino d'Alba, è un comune italiano di 421 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte, situato a 610 metri sul livello del mare, a circa 55 chilometri da Cuneo, in bassa Langa, nella zona tipica di produzione del Dolcetto. E' qui che Ivan Juric ha festeggiato il derby dello Stadium contro la Juve.

Come va in centro dopo le partite a ordinare una birra, allo stesso modo dopo il crash test contro i bianconeri è andato in una trattoria di Roddino, da uomo normale, da uomo semplice. Lo aveva fatto anche a Torino, quella che, prima del derby d'andata aveva definito la città del Toro, in corso Moncalieri poco prima del raduno estivo dai fratelli Bravo...