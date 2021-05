Pirlo, ascolta Marco Marchionni: “Andrea merita di continuare con la Juventus”

L'intervento di Marco Marchionni, allenatore del Foggia, con un passato da calciatore di Empoli, Parma, Juventus e Fiorentina: la sua storia e le "5 giornate" di Pirlo...

Le differenze tra essere calciatore ed essere allenatore, secondo Marco Marchionni, ex Juve ma oggi tecnico del Foggia in Serie C: “Foggia è una piazza storica ed esigente, dove devi fare bene sempre e che ti apre tante porte. Sicuramente la differenza è che da giocatore hai delle responsabilità 'limitate', mentre da tecnico hai ogni tipo di responsabilità e bisogna avere la personalità di prendersele, mettendoci sempre la faccia soprattutto quando i risultati stentano ad arrivare”.

Dal 2006 al 2009 Marchionni ha indossato la maglia della Juventus. Quali sono le differenze tra la squadra di allora e quella attuale? “Quella era una squadra in fase di ricostruzione - ha ricordato a FootballNews24 -, ognuno di noi ci ha messo del suo per farla ritornare in A, come meritava. La Juve attuale è una corazzata che dimostra, da anni, il suo valore sul campo, quello che ha sempre avuto”. Kulusevski ha fatto il tuo stesso percorso, passando dal Parma alla Juventus. Viste le sue prestazioni altalenanti, cosa ti senti di consigliarli? “Kulusevski è un ottimo calciatore, a Parma ha dimostrato di essere pronto per una grande squadra. Ma un conto è giocare a Parma, un altro con la Juventus. Sicuramente avrà modo di dimostrare il suo valore anche in bianconero, crescendo con i suoi compagni di squadra e seguendone i consigli”. Considerando la stagione della Juventus, se fossi Agnelli confermeresti Andrea Pirlo? “Si, secondo me Pirlo meriterebbe di proseguire il suo percorso sulla panchina della Juve”.