Pjaca come Rincon? Derby di mercato a Torino coi granata interessati al croato

Il percorso di Marko Pjaca potrebbe trovare la sua esplosione sempre sotto la Mole ma con altri colori. Dopo la stagione al Genoa, il Torino vuole il giocatore in prestito con diritto di riscatto per valorizzarlo come accadde con Rincon...

Emanuele Landi

Il derby di Torino, stavolta, si gioca sul mercato. Ci sono stati casi nel recente passato che hanno cambiato sponda calcistica all'ombra della Mole in un verso o nell'altro. Ogbonna, per esempio, dopo anni in granata aveva scelto di trasferirsi in bianconero o Rincon che dopo la parentesi poco felice alla Juve è tornato El "General" solo con la maglia del Toro. E proprio come il centrocampista venezuelano, che ha vissuto grandi stagioni anche al Genoa, un ex rossoblù potrebbe finire dalla Juve al Torino. Stiamo parlando di Marko Pjaca.

Il croato, comprato nell'estate del 2016 dalla Juventus, è tornato come ogni estate alla base. In attesa di nuova destinazione si allena alla Continassa e chissà che possa spostarsi di poco. Allegri (anch'egli tornato in bianconero) nutriva grande fiducia nell'ex Dinamo Zagabria: fu pagato 23 milioni, soffiato anche all'interesse del Milan e ha mostrato pochissimi lampi (tra cui un gol al Porto in Champions) frenato, però, da numerosi infortuni. Poco esaltanti le parentesi allo Schalke 04, Fiorentina e Anderlecht. Più incoraggiante, invece, l'ultimo anno in prestito al Genoa ed ecco allora che il Torino ha deciso di interessarsi.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, Marko Pjaca piace al Torino. Il giocatore, tornato alla Juve dopo il prestito al Genoa, dovrebbe finire nuovamente sul mercato. Il club di Cairo vorrebbe provare ad acquisirlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Previsto un nuovo incontro in settimana per portare Pjaca agli ordini di mister Ivan Juric.

(Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

I bianconeri, di certo, non renderanno facile la vita ai cugini del Toro, che nell'ultimo derby della Mole con un altro attaccante han sfiorato il successo. Il Torino, come detto, viene attenzionato dal DT Davide Vagnati che vuole portarlo in granata per regalare un giocatore d'estro al nuovo tecnico (che condivide con l'attaccante la stessa nazionalità). Pjaca come Rincon: piccolo in bianconero e grande in granata? Come finirà questo derby di mercato?