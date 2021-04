Riecco l’orgoglio granata: lo stadio colorato per il derby e il rigore su Belotti…

Tante e di diverso tipo le reazioni social dei tifosi del Toro al pareggio con la Juventus

Il Toro non è riuscito a vincere il derby, come accade quasi sempre, ma il popolo granata è rimasto orgoglioso della prestazione della squadra di Davide Nicola. Resta il dissenso nei confronti del presidente Cairo che dopo la gara ha dichiarato di aver visto "una squadra con le palle". Molte le proteste toriniste sui social per il rigore non assegnato per l'intervento di De Ligt su Belotti. I tifosi granata hanno anche fatto il loro "editoriale" post derby...