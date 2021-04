Riesaminato il campionato 1926/27, lo scudetto verrà assegnato dopo l’estate

Lo scudetto 1926/27 potrebbe essere assegnato dopo quasi 100 anni. Il Torino rivendica il tricolore guadagnato sul campo.

Certe battaglie non vengono mai abbandonate, finiscono spesso nel dimenticatoio per poi riemergere improvvisamente, e quel campionato di quasi un secolo fa, ne è la prova concreta. Il presidente della FIGC Gravina nel 2019 incaricó una commissione di "saggi" guidata da Matteo Marani a ricostruire gli avvenimenti storici di quel campionato che non venne mai assegnato, e dopo 2 anni di ricerche, il gruppo di esperti ha consegnato le proprie conclusione sul tavolo della federazione. Come riportato dal giornale La Stampa, il verdetto è atteso dopo l'estate e finalmente, il tricolore reclamato da Torino e Bologna avrà un proprietario definitivo.