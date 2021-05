Sull’Heysel non c’è derby: la Memoria affratella Juventus e Torino

Il 29 maggio nel nostro calcio non è trascorso invano...

"Vi siamo vicini nel ricordo e nella preghiera". Il 29 maggio del 1985 la tragedia dell'Heysel di Bruxelles fu una delle pagine più dolorose per il calcio. Il messaggio del Torino, a corredo del tweet e della foto che ritrae la targa dedicata a quella sciagura, è stato un bell'esempio.

Il club bianconero lo ha recepito e condiviso attraverso i canali ufficiali, alimentando il consenso del popolo granata e bianconero. "Bel gesto, il Torino insieme alla Juve deve tornare il modello che era per il resto dell'Italia calcistica, avversari in campo, uniti in queste tragedie, che siano juventini o torinesi sono morti miei fratelli".