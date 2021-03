Tifosi Toro e Juve: fare la Derby Run per aiutare gli ospedali torinesi

Bella iniziativa in occasione del derby di ritorno tra Torino e Juventus

Si può partecipare in autonomia, scegliere la distanza da percorrere: nasce così l'evento Derby Run, gemello del derby di calcio fra Cristiano Ronaldo e il Gallo Belotti del prossimo 3 aprile. I km di ciascun tifoso granata o bianconero saranno sommati a quelli della sua tifoseria e al termine dell’evento chi, tra le due, avrà totalizzato più km vincerà la sfida! Il prossimo Derby Run della Mole sostiene Fondazione Ricerca Molinette, ente senza scopo di lucro, nato nel 2001 per sviluppare la ricerca scientifica all’interno dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di Torino, collaborando con l’ospedale per migliorare il benessere dei pazienti e la qualità delle cure.