Tutti i derby della famiglia Bonucci: Lorenzo e il Gallo Belotti, Matteo e la guarigione

Leonardo Bonucci rispetta il tifo del figlio Lorenzo, l'importante è che Matteo stia bene...

Leonardo Bonucci è sposato dal 2011 con Martina Maccari. I due si sono conosciuti quando Leo giocava al Bari, nel 2008, e da allora non si sono più lasciati, dando vita a ben tre figli. Il primogenito, Lorenzo, pur essendo il primogenito di una leggenda bianconera come suo papà, è un tifoso… del Torino: il suo idolo è proprio il Gallo Belotti, compagno di squadra agli Europei di papà Bonucci! Più dura e decisamente meno sportiva la battaglia condotta dal secondogenito, Matteo. Sottoposto a un intervento chirurgico nel 2016, dopo pochi mesi per fortuna è stato dichiarato fuori pericolo. La terza figlia della coppia Bonucci-Maccari, Matilda, è nata invece nel 2019.

Sulla passione di Lorenzo per il Gallo, Bonucci sorride ancora oggi. Questo invece il suo pensiero su Matteo, ricordando l'operazione: “A cosa ho pensato? A niente in particolare. Mentre superava le porte della chirurgia Matteo ci ha fatto il verso del leone, come se volesse infondere coraggio più a noi che a sé. Dopo ho raccolto il suo peluche, un orsetto bianco, mi sono seduto in un angolo della stanza e ho fatto una chiacchierata con Dio: sia fatta la tua volontà, gli ho detto, ma non dimenticare che è solo un bambino. Poi sono uscito dall’ospedale e ho trovato ad aspettarmi una trentina di persone, famigliari e amici”.