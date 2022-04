351 colpi di testa in un minuto: a Cuba un record da Guinness!

Il 55enne Erick Hernández è entrato nel Guinness dei primati toccando la palla di testa 351 volte in un minuto. In questo modo, il cubano ha superato di 10 colpi il record del cinese Gao Chong

Il 55enne ex calciatore ha aggiunto che ora si prenderà una pausa e poi inizierà a prepararsi per battere un altro record, quello di dieci ore e 9 minuti dominando la palla solo con i piedi. Hernández, con diversi record mondiali per la padronanza della palla, ha stabilito il traguardo di 350 colpi sulla palla con la testa nove anni fa nello stesso posto di sabato scorso, ma non era stato registrato dal Guinness.