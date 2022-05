A 46 anni diventa il giocatore più vecchio di tutta Europa…e non ha intenzione di smettere

Il portiere bulgaro ha stabilito un nuovo record, diventando il calciatore in attività più vecchio di tutta Europa

Iniziò la carriera nel lontano 1983 con le giovanili dell’Hebăr Pazardžik, trampolino di lancio per il calcio professionistico. Dal 1992 al 1994 militò nel Bankya per poi debuttare in prima squadra e iniziare a diventare protagonista del campionato bulgaro. Georgi Petkov ha sempre giocato in patria, eccetto l’esperienza di un anno con la maglia dell’Enōsis Neōn Paralimniou, squadra di Cipro.