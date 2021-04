Ai voli privati di Icardi e Dybala ci pensa lui: Emilian Toma, il pilota-tifoso rumeno

La storia di Emilian Toma, pilota delle stelle della Nazionale argentina. Al quotidiano Olé, il rumeno naturalizzato italiano svela gli aneddoti più incredibili con Icardi, Dybala e non solo…

“Con Mauro ne ho parecchi – confida –. Prima di una partita in cui ha segnato quattro gol alla Sampdoria, mi ha chiesto un volo perché dopo il match potesse andare a Disney. Ero a Zurigo, ho scritto per salutarlo e portare dei cioccolatini a Wanda. Sono partito, mi sono perso e gli ho detto che non sarei venuto. Ma mi aspettava da solo, con Wanda e i bambini già sull’aereo. Questo mi ha commosso molto, la gente parla di lui come se avesse molta arroganza e lo critica, ma di lui posso solo parlare bene. Ho anche portato Mauro alla finale Boca-River a Madrid nel 2018. Un altro: una volta ha preso un volo per un suo assistente, ma ha sbagliato a scrivere il nome e mi ha chiamato perché non lo lasciavano passare. Mi sono fermato in autostrada e in sette minuti lo hanno lasciato passare, sono stato fortunato, ma ho fatto le telefonate. ‘Te ne devo uno’, mi disse”.