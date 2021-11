All’Aston Villa nasce l’amore: Alisha Lehmann lascia Ramona e si mette con Douglas Luiz

Il centrocampista e l'attaccante hanno iniziato a frequentarsi pochi mesi dopo che la giocatrice ha annunciato la sua rottura con la Bachmann, compagna di squadra di Alisha

All'Aston Villa tornano a sorridere. La squadra di Birmingham ha chiuso con una grave crisi di risultati in Premier e, nonostante non abbia potuto scendere in campo ad aiutare i compagni, Douglas Luiz è stato in tribuna a tifare la sua squadra. Per lui la gioia è stata doppia negli ultimi giorni, visto che il centrocampista brasiliano ha trovato l'amore all'interno del club per mano di Alisha Lehmann, giocatrice della squadra femminile del club di proprietà di Wes Edens. Il giovane calciatore, 23 anni e campione olimpico con il Brasile, ha condiviso un video che era stato precedentemente caricato sul profilo Instagram di Alisha, 22 anni e nazionale svizzera. Nelle immagini si poteva vedere la buona armonia che entrambi hanno e come hanno condiviso il loro primo bacio pubblico. Per accompagnare questa dichiarazione d'amore, il giocatore ha scelto di scrivere "Principessa": cosa che non lascia dubbi su ciò che provano entrambi.

Alisha Lehmann ha fatto scalpore al Campionato Europeo Under 19 femminile 2018 ed è stata ingaggiata dal West Ham, ma ora sta cercando di sfondare in un'Aston Villa che è al sesto posto nella classifica della FA Women's League. Inoltre, è anche una star sui social, come dimostrano gli oltre 5 milioni di follower che ha sul suo profilo Instagram. È una calamita per i marchi e sfrutta al meglio la propria immagine social. A livello personale, Lehmann ha mantenuto un rapporto con la compagna della Nazionale svizzera Ramona Bachmann, di nove anni più grande di lei e che attualmente gioca con il numero 10 alle sue spalle al Paris Saint-Germain. Sono state insieme per tre anni, entrambi vivevano in Inghilterra per via del trasferimento di Bachmann al Chelsea. "Ramona ed io abbiamo deciso di intraprendere strade diverse nella vita, abbiamo preso la decisione insieme. Voglio ringraziare Ramona per tre anni pieni di amore e per tutti i ricordi che siamo riusciti a creare insieme. La apprezzo molto e continueremo ad essere amici e compagni di squadra, ovviamente. Grazie per un periodo indimenticabile", ha scritto Alisha per annunciare pubblicamente la sua rottura.