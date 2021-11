Andrés Nara e il derby dei mariti: il padre di Wanda “Preferivo Maxi López”

Il padre di Wanda Nara non ostacola la figlia, ma esprime la sua preferenza...

Mauro Icardi e Wanda Nara, la coppia si è riconciliata. Entrambi hanno vissuto un viaggio negli Emirati Arabi durante questa pausa per le Nazionali e si sono vantati che il loro rapporto è di nuovo in ottima salute attraverso i loro social network, cosa che il padre dell'imprenditrice ha voluto commentare per la prima volta dall'Argentina. Andrés Nara ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dal programma argentino "Los Ángeles de la Mañana". Il padre di Wanda Nara ha parlato molto chiaramente del rapporto che sua figlia ha con Mauro Icardi, anche dell'ultima infedeltà dell'attaccante: "Ho scoperto tutto in tv. Ho sempre pensato, e ne parlavo di recente con la mia compagna, che nonostante fosse un calciatore e abbia la fama che ha, Icardi è un ragazzo fedele...e poi è successo questo. Mi sembra di aver portato sfortuna a parlarne".

"Ero preoccupato e ferito dal comportamento di Mauro perché è sempre stato molto bravo con i figli di Maxi. Ammetto di non aver scommesso molto sul rapporto da quando si sono messi insieme. Non ho un buon rapporto con Icardi, lo sanno tutti. E in quei giorni preferivo Maxi López perché è il padre dei ragazzi e volevo che fossero a loro agio", ha precisato, anche se ammette che "sono felice che ora stiano bene. Volevo questo, che siano in buoni rapporti sebbene ognuno abbia la propria vita, per i figli", ha detto. Non è consueto vedere Andrés Nara commentare la vita sentimentale di Wanda, anche se senza dubbio le sue dichiarazioni non hanno lasciato indifferenti i milioni di followers che la coppia accumula. Fortunatamente per Mauro e Wanda, il padre dell'imprenditrice sembra apprezzare che si siano riconciliati, anche se ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato che durante lo scandalo Andres ha ricordato Maxi López, ex compagno e padre dei tre figli maggiori di Wanda.