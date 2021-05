Anna Falchi, arriva il derby con Hoara Borselli: “Da toscanaccia, sempre forza Viola…”

Fiorentina-Lazio, per la coda della classifica e per la Champions League. Sfida ad alta tensione e con tanto fascino...

Quello di domani alle 20.45 fra Fiorentina e Lazio è un confronto molto importante in campo, ma anche un derby di grande fascino fra prime donne fuori dal campo. Se Anna Falchi non nasconde ad ogni gara le sue reazioni, anche hot, alle vittorie della sua Lazio, la sua squadra del cuore, sul frequentatissimo profilo Instagram della conduttrice e opinionista Hoara Borselli non accade la stessa cosa.

Ma anche nel cuore di Hoara Borselli, intervenuta oggi a Mattino 5 su Canale 5 sul tema della disputa navale fra Inghilterra e Francia nel canale della Manica, ci sono dei colori calcistici. "Da toscanaccia, sempre forza Viola", risponde Hoara, nata a Marina di Carrara, a chi gli chiede per quale squadra faccia il tifo. La Fiorentina, quindi. E non l'Inter, anche se per un periodo della sua vita è stata la compagna di Walter Zenga in passato.