Argentina, Pablo tifoso cieco: vive meglio grazie al regalo di Messi e di sua moglie

Pablo Tiraboschi è un tifoso argentino che ha perso la vista poco dopo la sua nascita e, a 36 anni, ha ricevuto l'aiuto di Leo Messi e Antonela Roccuzzo con un dispositivo che si attacca agli occhiali per vedere meglio

"E' un'emozione enorme, è favolosa, Leo è il più grande ed è formidabile", ha esordito Tiraboschi in un'intervista a Néstor Clivati ​​per Radio El Espectador e NexTv, con la produzione di Alas Contenidos. Inoltre, il protagonista di questa notizia ha raccontato come è nato tutto: "Mi hanno mandato un video, l'ho condiviso con un amico che allo stesso tempo lo ha condiviso con persone vicine ad Antonela e, bene, Leo l'ha scoperto, mi hanno chiamato da OrCam e mi hanno detto che aveva donato il dispositivo e poi l'azienda me lo ha consegnato".

"Sono violinista da nove anni, ho anche fatto il boy-scout, il pattinaggio artistico, tutto. Il mio messaggio per le persone è lottare per ciò che vogliono, che tutto può essere raggiunto e migliorato, che non abbassino le loro braccia", ha aggiunto Tiraboschi con un sorriso grande. Questo rivoluzionario dispositivo - che si adatta a qualsiasi occhiale - può leggere testi, riconoscere volti, identificare prodotti, banconote, colori e molto altro. Ovviamente, è progettato specificamente per le persone non vedenti, ipovedenti o con difficoltà di lettura.