Aspettava l’anello dal 1948: ma adesso il Leicester ha vinto la FA Cup e Margaret ce l’ha fatta!

L'ex attaccante Alan Birchenall, ora dirigente e ambasciatore del Leicester ha fatto una sorpresa a Margaret, una grande tifosa del club inglese. Alla 96enne è stato consegnata la FA Cup che lei aspettava da 73 anni!

Margaret Angell è arrivata all'età di 96 anni, suo marito non le è più fisicamente accanto, ma lei è stata finalmente in grado di sfoggiare il suo anello di fidanzamento. Tutto grazie al lungo e complicato, ma trionfale, destino del Leicester City in FA Cup.