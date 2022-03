Atletico, Griezmann sbarca sul pianeta della moda: e capitan Koke approva…

Mango Man ha appena ufficializzato l'ingaggio del giocatore dell'Atlético Madrid, che sarà la sua nuova immagine per una collezione.

Antoine Griezmann ha appena firmato per l'azienda di moda Mango Man. L'attaccante dell'Atlético Madrid ha deciso quale sarà la dimensione fuori dal calcio quando smetterà di giocare. Un mondo completamente diverso: la moda. Un mondo dove ogni giorno è più frequente trovare calciatori, come è successo in precedenza con Gerard Piqué, diventato uno dei modelli dello stesso marchio. Griezmann lo ha ufficializzato attraverso il suo profilo Instagram, proprio come ha fatto l'azienda di moda, con una pubblicazione che ne annunciava la firma: “Antoine Griezmann, nuovo volto di Mango Man. Presto la nostra prima campagna insieme!”.

La griffe di Barcellona cercava un nuovo volto casual e autentico, e lo hanno trovato nel calciatore francese, che sarà la nuova immagine del brand, che trasmetterà il messaggio con collezioni urban e promuoverà una linea di moda uomo moderna e attuale, basata sui classici ma attualizzandoli, dando loro un tocco di moda e adattandolo alle tendenze. Nel post di Instagram hanno già annunciato che a breve uscirà una campagna di Mango Man per Antoine Griezmann, di cui ancora non ci sono spoiler, ma di certo si aspettano che sia un successo, come già successo con altri volti famosi come Zinedine Zidane, Andrés Velencoso e Adrien Brody, tra gli altri. Questo è senza dubbio un punto di svolta nella vita di Griezmann, che questa domenica ha festeggiato la vittoria dell'Atlético Madrid contro il Betis al Benito Villamarín per 1-3.