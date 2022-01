Belen gioca a tutto campo: dopo Antonio, riecco l’ex marito con Michele Marrone sullo sfondo

Su tutti i fronti...

Pochi giorni fa aveva fatto sapere la fine della sua relazione amorosa con Antonio Spinalbese con un post pubblicato su Instagram, ma nonostante ciò la showgirl argentina Belen Rodriguez continua ad essere grande protagonista del gossip italiano. La sua vita sentimentale, infatti da sempre crea parecchia curiosità nei sui fan, soprattutto in quest’ultimo periodo nel quale si dichiara “single”. Ma con chi si sta sentendo la bella argentina? Le voci si fanno sempre più incessanti e c’è chi giura di averla vista ancora una volta col suo ex compagno, Stefano De Martino .

(Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for amfAR)

I due genitori si sono ritrovati? Ancora la vicenda non è del tutto chiara, ma questo “lieto fine” potrebbe far esultare i fan. Chissà se sarà vero, intanto a Mattino 5 News, il paparazzo Andrea Alajmo ha scelto di svelare altre novità importanti sulle sue frequentazioni. Belen, infatti non chiude nessuna porta e si starebbe vedendo anche con l’attore Michele Morrone, oltre che col suo ex marito. Rispondendo alla curiosità della conduttrice del programma Federica Panicucci, il fotografo fa sapere che le foto uscite sui giornali di recente che ritraggono Belen e Morrone insieme sono opera sua.