Brasile, ecco il team dei sosia: Sósias Oficiais e in un attimo sei come Neymar…

La storia dei Sósias Oficiais, gruppo brasiliano di sosia di illustrissimi calciatori che creano contenuti accattivanti sui social, ma non solo

Davide Capano

Un gruppo di ragazzi in Brasile si è messo in gioco diventando sosia dei calciatori. Sono i Sósias Oficiais, un singolare team di creatori di contenuti social. La formazione è lussuosa: Ronaldinho, Ibrahimovic, Neymar, Pelé, Gabigol, Cristiano Ronaldo…

A vedere alcuni dettagli, tipo le rughe del viso, non sembrano così simili. Nel complesso, come intrattenimento, la formula però funziona. Equipaggiati come i giocatori “veri”, hanno ormai raggiunto una fan base che intrattiene migliaia di persone su Instagram, ma non solo.

Eigon Oliveira è Neymar. “Di solito passo un’ora e mezza per prepararmi, devo fare l’acconciatura Mohawk e sistemarmi”, racconta a Marca. Un’attività che paga: “Questo è il mio unico impegno, lavoro come controfigura di Neymar da 9 anni. Guadagno con pubblicità, feste per bambini o presenze VIP agli eventi. Ma a causa del Covid ho dovuto reinventarmi, non possiamo partecipare alle manifestazioni in presenza, quindi realizziamo video per soddisfare chi ci contatta”. Un altro dei più richiesti è Ronaldinho, @gauchoronaldo su Instagram. “Faccio eventi e annunci e ho un segreto. Tutti pensano che mi assomigli! Non ho mai fatto nulla esteticamente” spiega. Anche se poi ammette: “Penso che il sosia che assomigli di più sia Neymar”.

Video umoristici ed eventi dei Sósias Oficiais sono seguitissimi sul web. “Anche gli altri sosia sono amici nella vita reale; abbiamo un gruppo su WhatsApp in cui ci organizziamo ogni settimana per registrare video divertenti per il pubblico e li pubblichiamo sui social network. I video sono divertenti ma dobbiamo mantenere il rispetto per i giocatori veri”, afferma Eigon Neymar Oliveira. Possono esserci più acquisti nella squadra? Anche se Ronaldinho dice che il mercato è chiuso, Ney apre una porta: “Ci mancano un Messi e un Haaland!”. Se qualcuno si guarda allo specchio e vede delle possibilità, provi a inviare il curriculum. Con foto, ovviamente.