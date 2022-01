Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: sarà il matrimonio dei milioni di dollari

Il figlio maggiore di Victoria e David Beckham andrà all'altare questa primavera per sposare la figlia del magnate americano Nelson Peltz.

Il 2022 si preannuncia un anno molto speciale per la famiglia Beckham. Anche perché Brooklyn, primogenito del matrimonio, ha in programma di sposare la sua fidanzata, Nicola Peltz, in un matrimonio che di certo non lascerà nessuno indifferente e che ha dovuto essere rimandato in precedenti occasioni a causa della pandemia. Tuttavia, questa primavera arriverà la tanto attesa cerimonia, di cui si conoscono già molti dettagli. Brooklyn Beckham, 22 anni, e la sua ragazza, 27 anni, diranno "sì, lo voglio" in un posto molto speciale con molto significato per entrambi. Questa è la residenza per le vacanze che la famiglia Peltz ha a Palm Beach, in Florida, secondo il quotidiano "The Sun". Una lussuosa proprietà che il tycoon americano ha acquisito nel 2015 per un totale di 103 milioni di dollari, circa 90 milioni di euro in cambio. Un terreno di oltre 44.000 metri quadrati con giardini spettacolari, una grande piscina e una splendida vista sull'oceano.