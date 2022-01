Brutto scherzo di Maxi Lopez alla sua Daniela: i social “Facevi così anche con Wanda…?”

Da diversi anni Daniela Christiansson ha una relazione con Maxi López. La giovane svedese è diventata famosa lo scorso anno dopo lo scandalo in cui Wanda Nara ha polemizzato con China Suárez per lo scambio di messaggi avuti con Mauro Icardi.

Solo ora, dal suo account Instagram, la bionda ha deciso di rispondere ai messaggi dei suoi follower. Uno gli ha chiesto se avevano progetti di matrimonio e lei ha passato la palla al suo partner chiedendo "Quando Maxi López?". Un'altra le ha chiesto dei figli del suo compagno e lei ha risposto con una foto di circa tre anni fa in cui si vede abbracciare i bambini su un campo da calcio incoraggiando suo padre. Le hanno anche chiesto se conosce l'Argentina e la modella ha detto di sì e che era affascinata dalla Patagonia. Ma la polemica è nata quando Maxi López ha condiviso un video da Instagram in cui lo si vede fare uno scherzo alla sua ragazza, proprio Daniela Christiansson. Quello che sembrava essere un semplice momento di divertimento per la coppia ha generato molte polemiche sui social network. Molti hanno criticato l'atteggiamento del calciatore di bagnare la sua ragazza con l'acqua e poi di farle scoppiare un uovo in testa. Questo momento è stato registrato in immagini che lo stesso calciatore ha condiviso: "Domenica senza calcio", ha detto l'attaccante. Al che la modella svedese, con la quale ha una relazione da molto tempo, ha commentato con umorismo: "Brutta vendetta".