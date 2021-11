Chiara Ferragni fa amicizia con la moglie di Messi: in regalo una borsa da più di 200 euro

Nuove amicizie sbocciano

La moglie del grande Lionel Messi, è appassionata di moda e haute couture. Grazie alla sua grande influenza sui suoi social network, è riuscita a convincere le case di moda più esclusive a volerle mostrare i suoi modelli sui suoi social network, dove ha più di 17,6 milioni di follower, solo su Instagram. La moglie del calciatore si vede assistere alle sfilate delle firme più prestigiose, come Louis Vuitton e Versace. Altri brand, un po' più piccoli, hanno scelto Antonela per testare i loro pezzi e accessori. È il caso dell'influencer e modella italiana Chiara Ferragni. L'italiana ha una sua azienda di moda e ha deciso di inviare un regalo alla moglie di Messi.

L'influencer gli ha inviato una borsa della sua nuova collezione, che si chiama "Eyepocket bag" e ha un valore di 215 euro, abbastanza abbordabile rispetto alle borse Chanel e Louis Vuitton che solitamente usa la Roccuzzo, che tendono a costare più di 5.000 euro. La borsa disegnata da Ferragni è disponibile in tre colori: nero, rosa e verde neon. L'italiana ha scelto la tonalità del rosa da regalare ad Antonela. È una borsa di piccole dimensioni, con un manico a catena color oro e l'emblema della firma, il suo occhio rappresentativo, in rilievo in una piccola tasca con cerniera sulla parte anteriore della borsa. Antonela ha deciso di ringraziare il dettaglio della sua nuova amica caricando una foto nelle sue storie Instagram, dove ha postato il suo "grazie", seguita da due emoji con gli occhi a cuore e taggando l'account personale di Chiara @chiaferragni e l'account della sua azienda di moda @chiaraferragnibrand.