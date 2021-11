Coppe europee su Sky, vincono le romane: Margherita Cirillo conduce e sorride

Margherita Cirillo spinge le squadre italiane nelle coppe, sperando di centrare altri grandi risultati dopo l'Europeo degli azzurri...

Laureata in Giurisprudenza, innamorata della professione giornalistica e cresciuta in una famiglia in cui il calcio è sempre stato una passione coltivata con intensità e continuità. Lei è Margherita Cirillo, che anche ieri sera ha seguito le vittorie di Lazio e Roma, rispettivamente su Lokomotiv Mosca e Zorya, fra Europa League e Conference League con la sua fresca e coinvolgente conduzione da studio.

Margherita Cirillo ci ha tenuto compagnia mentre gli Azzurri scrivevano una delle pagine più belle del calcio italiano. È stata lei, per tutta la durata degli Europei, ad occuparsi dei prepartita per conto di Sky. Ed è stato in quell’occasione che chi ancora non la conosceva ha imparato ad apprezzarla. Studi legali, Sisal Group, Roma Channel e Sky. Questo il cammino fino ad oggi di Margherita Cirillo, in onda durante le settimane delle coppe europee proprio su Sky, con l’eleganza e la bellezza che la contraddistinguono.