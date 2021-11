Cristiano recupera una foto della sua infanzia: che somiglianza con la figlia Alana!

Cristiano Ronaldo e Martina Alana: padre e figlia si somigliano tantissimo!

Cristiano Ronaldo è impegnato con la nazionale del Portogallo, ma in questi giorni la sua piccola Alana Martina compie quattro anni e il calciatore di Madeira non ha voluto perdere l'occasione per congratularsi con lei per il suo compleanno con un tenero post su Instagram. "Congratulazioni, principessa di papà! Buona giornata, amore mio", ha scritto il portoghese in un post che in poche ore ha superato i sette milioni di like.