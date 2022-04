Derby Pisa-Livorno, pari fra i fornelli: chef contro chef per aiutare l’Ucraina

Il Derby della solidarietà tra Pisa e Livorno è finito in parità, 2-2, ma con un unico grande vincitore: la beneficenza in favore della popolazione ucraina

Una sfida all’ultimo piatto all’insegna di gag, risate e colpi di scena nell’arena della LTA Cooking School di Livorno, con gli chef a cucinare i loro manicaretti (un antipasto, un primo e un secondo) affiancati dai vip. Per la brigata pisana, capitanata dal presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi : Daniela Petraglia (Ristorante La Pergoletta) insieme a Lorenzo Bani, presidente del Parco di San Rossore , Susanna Mainardi (Ristorante L’Alberto Maestro) con l ‘attore e regista Renato Raimo , e Gianni Doveri (Ristorante Il Podere) affiancato da Lorenzo Dalle Piagge, campione di football americano . La brigata livornese, capitanata dalla presidente di Confcommercio Livorno, Francesca Marcucci , ha risposto con Alberto Razzauti (chef dello Chalet La Rotonda) , Monica Inghillesi (Ristorante La Volpe e l’Uva), in coppia con il capitano del Livorno Calcio, Andrea Luci , e Debora Filoni (chef del ristorante la Persiana del patron Giovanni Neri) con il comico Claudio Marmugi.

Il primo match tra i due antipasti, caramella di rombo vs. farro garfagnino bio con pomodorini freschi, vongole sgusciate, calamari, cozze e gamberone, vede vincere il piatto livornese, ma Pisa rimonta immediatamente facendo valere i tagliolini al prosecco con tartare di gambero rosso sui ravioli al baccalà mantecato con pomodorini confit, acciughe e capperi. Si decide tutto all’ultima sfida, con il livornesissimo cacciucco contro il baccala con porri, uvetta e pinoli. Due piatti che conquistano i palati della giuria, composta dal commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini e da Marta Mancusi per la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, dal vicepresidente Confcommercio Pisa Alessandro Trolese e dal vicepresidente Confcommercio Livorno Alessandro Bartolozzi , insieme al mago e illusionista Gaetano Triggiano e allo chef labronico Simone De Vanni.

Il risultato è un pareggio che rende giustizia alle prelibatezze pisane e livornesi: “Oggi hanno vinto tutti: un finale all’insegna di quello spirito di solidarietà e beneficenza che fin dall’inizio è motore dell’iniziativa Molto con Poco” affermano i presidenti di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno , Stefano Maestri Accesi e Francesca Marcucci. “Ringraziamo tutti coloro che si sono messi in gioco gratuitamente in questo speciale e inedito derby culinario, donando con generosità un contributo che andrà direttamente a sostenere la popolazione ucraina e i rifugiati sul nostro territorio, grazie alle associazioni di volontariato che supportano l’iniziativa. Fino al prossimo 18 aprile sarà possibile continuare a donare, anche solo con un piccolo contributo”.

È possibile inoltre donare materiale sanitario (Kit per sutura e trattamento ferite, bisturi monouso sterili, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, disinfettanti, iodio, deflussori, flebo, cateteri venosi, cerotti larghi, garze larghe, Coban, bende (coesiva, orlata, elastica, oculare, all’ossido di zinco), bendaggio d’emergenza, garze con Betadine, flaconi di Betadine, siringhe 5 ml/10ml/20ml, Metalline), alimenti (latte in polvere, omogenenizzati, biscotti, farina di mais, zucchero, pasta, riso, legumi, latte, pelati, scatole di tonno e carne), igiene (sapone, dentifricio, assorbenti, pannolini per bimbi, carta igienica, disinfettanti, cerotti, prodotti per la pulizia della casa), sacchi a pelo e coperte pesanti e cibo per cani e gatti.