Diletta Leotta stravince anche in Turchia: un seno da 100mila like in 20 minuti!

Nella terra di Can Yaman: Diletta spopola e ipnotizza

Diletta Leotta, in vacanza in Turchia insieme al suo fidanzato Can Yaman, ha pubblicato una serie di post su Instagram in cui mette in mostra tutte le sue bellezze. Il post con la bandiera della mezzaluna e il suo seno in primo piano ha catalizzato 100mila like nei primi 20 minuti in cui è stato online!