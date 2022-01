Djibril Cissé in passerella: non in uno stadio ma per la griffe di Naomi Gunther…

Due anni dopo aver sfilato per Jean-Paul Gaultier, Djibril Cissé è tornato in passerella durante la Paris Fashion Week, in occasione dello show di Gunther

Redazione DDD

L'amore per la moda non è certo una novità dato che Cissé il giorno del suo matrimonio indossò un abito rosso in onore della sua squadra di allora, il Liverpool.

Ma la sua passione è costante nel tempo. Dopo le sfilate per la casa d'alta moda Jean-Paul Gaultier, riecco l'ex bomber che in Italia ha giocato anche nella Lazio e nel Vicenza. Questa volta con gli abiti di Paris Gunther, un brand di abbigliamento di lusso contemporaneo parigino fondato da Naomi Gunther, appassionata di moda al punto da fondare l'azienda a Parigi dopo 4 anni alla The New School for Design di New York.