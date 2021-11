Dubai, il Resort da 1.500 euro a notte: qui Wanda e Mauro Icardi si sono riconciliati!

La coppia mediatica ha approfittato dello stop per le Nazionali per scappare negli Emirati Arabi Uniti senza figli dopo lo scandalo dell'infedeltà del calciatore.

Con il calcio di club interrotto dallo stop per le Nazionali in cerca della qualificazione al Mondiale del Qatar, Mauro Icardi e Wanda Nara sono gli altri protagonisti di queste date per i loro contenuti sui social network. Con le acque più calme dopo l'infedeltà dell'attaccante qualche settimana fa con China Suárez, entrambi hanno voluto recarsi a Dubai per vivere una seconda luna di miele e fare pace per sempre. Per questo hanno scelto uno dei posti migliori al mondo, un resort da non meno di 1.500 euro a notte almeno. Non sembra che il denaro sia una delle loro preoccupazioni, ed è per questo che hanno voluto soggiornare al Bvlgari Resort Dubai, uno dei luoghi più esclusivi al mondo. Situato nella baia artificiale di Jumeira, la famosa isola a forma di cavalluccio marino, questo lussuoso resort comprende anche un porto turistico che ospita il primo yacht club Bulgari al mondo.