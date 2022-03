Due tifose portoghesi a CR7: “Dacci il tuo sperma”

Tifose portoghesi impazzite per Cristiano Ronaldo...

Cristiano Ronaldo ha fatto impazzire di gioia il tifo portoghese. La doppietta di Bruno Fernandes, suo compagno nel Manchester United, nella finale contro la Macedonia del Nord ha consentito al Portogallo di staccare il pass per i prossimi Mondiali in Qatar. Per CR7, come per il suo eterno rivale Messi, sarà il quinto mondiale in carriera. Sui social il campione portoghese, recordman all-time del Portogallo per gol (115) e presenze (186), ha manifestato tutta la sua gioia, dicendo di provare lo stesso entusiasmo delle prima volta al Mondiale.