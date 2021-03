E Walter che dice? Andrea Zenga: “Non mi interessa il passato di Rosalinda…”

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga continua a gonfie vele

Andrea Zenga è stato uno dei concorrenti più apprezzati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finale del reality, lo stesso Zenga ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi diretto da Signorini in cui ha parlato dei suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò: "Per quanto mi riguarda mi baso su quello che ho visto e che ho conosciuto io nella casa, non mi faccio condizionare da quello che c’è stato prima di cui se vorrà mi racconterà. Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile. Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io. Ammetto, sono un poco 'cottarello' ".