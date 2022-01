Uscita allo scoperto, ecco Bruna Biancardi: è lei l’influencer che sta cambiando Neymar

Il calciatore del Paris Saint Germain continua a lavorare per riprendersi dall'infortunio alla caviglia mentre si gode il rapporto con una compagna che non nasconde più.

Neymar affronta l'ultimo tratto del recupero della caviglia con gli occhi puntati sulla sfida di Champions League che il PSG giocherà contro il Real Madrid il 15 febbraio. Lo fa portando a compimento il piano che il club ha stabilito per lui e lo fa con la compagnia di Bruna Biancardi, influencer brasiliana di 27 anni con la quale ha trovato stabilità e con la quale non si nasconde più. Entrambi, infatti, questa settimana hanno dato la conferma ufficiale posando insieme sui social. Sul tema dal PSG filtra una certa preoccupazione: questa maggiore esposizione ai tifosi potrà deconcentrare il brasiliano a poche settimane dall'importante partita contro il Real Madrid? La giovane aveva già parlato sull'argomento lo scorso novembre durante una sessione di domande e risposte sui social, ma nonostante le continue voci che la vedevano protagonista dall'estate, aveva assicurato di essere single. Tuttavia, una fotografia delle settimane successive ha smantellato la sua versione. Nell'immagine, condivisa da Neymar, si vedeva la cerchia ristretta del brasiliano godersi il bel tempo in Brasile e al centro, accanto al calciatore, c'era una sorridente e radiosa Bruna in un atteggiamento molto familiare.

In realtà la foto ha confermato la relazione tra la Biancardi e Neymar dopo mesi di commenti piccanti sui social, scambio di like, la presenza della giovane in tribuna al Parco dei Principi. Neymar stesso ha condiviso lo scatto in cui appare divertito guardando la telecamera mentre Bruna avvicina il suo viso a quello del giocatore brasiliano. Nessun testo, nessuna emoticon, perché non è necessario davvero aggiungere nulla. I sostenitori di Neymar confidano che il brasiliano troverà con Bruna Biancardi quella stabilità che, per molti, lo ha privato di successi ancora maggiori. Gli infortuni lo hanno continuamente appesantito durante la sua permanenza al Paris Saint Germain, ma in numerose occasioni è stato criticato per essersi goduto i compleanni di sua sorella, le feste di carnevale, le serate fuori o anche le lunghe notti a casa giocando a poker e godendosi le feste con gli amici.