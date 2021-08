Era in disgrazia ma adesso è nel Cda del West Ham: la risalita della pornostar Eve Vorley

Il West Ham ha nominato l'ex pornostar Eve Vorley nel Cda del club e non è la prima a passare dai film X-rated al calcio

Sebbene non sia più in attività, il 72enne leader del West Ham ha recitato in diversi film tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Ha anche lavorato dall'altra parte della macchina da presa, dirigendo "Horny Housewives on the Job" e "Sex Mad Secretaries" e producendo "The Art of Oral Sex". In un'intervista al Times, suo fratello Jonny Trunk ha detto che "Emma ha visto l'industria del glamour come un'opportunità di business e ha funzionato per lei". Citata dal Mail, la stessa Vorley ha dichiarato: "Quando mio marito mi ha lasciato, la casa è stata sequestrata e mi è rimasta una scatola di cartone piena di vestiti e un letto. Ho giurato che non mi sarei mai più affidata a un uomo e sono ripartita da questo principio".