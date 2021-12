Ex Inter, Carlos Gamarra: 50 anni e le arte marziali, organizza e combatte

L’ex difensore paraguaiano dell’Inter rivela di aver stretto un accordo con un’organizzazione brasiliana per il suo tanto atteso debutto nel mondo delle arti marziali miste

Carlos Gamarra, ex difensore dell’Inter tra 2002 e 2005 con tre Mondiali disputati, ha confermato come l’organizzazione brasiliana “Influencer Five” stia preparando un evento del circuito delle MMA (mixed martial arts), a San Paolo, che vedrà la sua partecipazione come attrazione principale.