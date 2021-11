Famiglia Morata, il nuovo business di Alice Campello a Madrid: le tute griffate “Akala”

L'italiana continua immersa nella sua attività e mette a punto i dettagli della sua nuova avventura imprenditoriale. Lo farà nel cuore del Miglio d'Oro della capitale spagnola.

Alice Campello è felice del suo ruolo di imprenditrice e ne sono prova le sue molteplici iniziative sia nel suo paese natale che in Spagna, visto che unisce la sua attività nel settore della cosmesi e della moda con il suo lavoro di influencer nei social network con più di 2,7 milioni di follower e dove appaiono le principali firme del lusso come Bulgari o Hermès. La moglie di Álvaro Morata ha visitato in questi giorni la Spagna per definire i dettagli della sua nuova attività. Ed è proprio in Spagna che Alice Campello sta per lanciare un nuovo brand sotto il nome di "Akala" con il quale tenterà la fortuna nel mondo del fashion marketing di abbigliamento unisex disegnato da lei stessa. Il capo di abbigliamento protagonista della sua collezione sarà la tuta, uno dei suoi outfit preferiti, e sarà caratterizzata da materiali di prima qualità.

La 26enne ha approfittato del suo soggiorno a Madrid per aprire gli uffici di questo nuovo progetto. Si trovano nel cuore del Miglio d'Oro della capitale spagnola, precisamente in Calle Serrano. Alice si è detta orgogliosa delle sue strutture sui suoi social network dove ha condiviso con i suoi follower alcune immagini in cui è possibile vedere la decorazione di design. "Non posso essere più felice. Lavori in corso", ha scritto. Queste strutture fungeranno anche da centro operativo di "Masqmai", l'altro marchio di Alice Campello con cui vende cosmetici di alta qualità e borse progettate da lei stessa. Il prodotto più venduto di questa azienda è quello già noto come elisir di bellezza che unisce sette oli concentrati (argan, chia, avocado, vinaccioli, nocciola, jojoba e mandorle) dalle proprietà altamente benefiche per corpo, pelle e capelli.