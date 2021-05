Frequenti un amante del calcio? Ecco cosa aspettarsi…meglio imparare cosa significa derby…

Frequentare un tifoso di calcio è un'esperienza che può veramente cambiare la tua quotidianità.

Redazione DDD

Di sicuro, i discorsi del tifoso, la sua agenda settimanale e le sue trasferte per seguire la squadra del cuore potrebbero stravolgere il tuo modo di vivere le storie d'amore, ma darti anche un sacco di spunti e divertimento in più. Probabilità di incontrare un amante del calcio in Italia: nel nostro Paese il calcio è il vero sport nazionale e uomini - ma anche donne - di tutte le età seguono con passione le partite della loro squadra ogni settimana. Trovare un amante del calcio potrebbe essere facile con i siti di incontri, perché permettono di trovare l'anima gemella in base alle affinità e chiedono agli iscritti di condividere i loro hobby e le loro passioni. Su Soloavventure per incontri di successo, per esempio, si possono impostare numerosi filtri in base alle nostre preferenze. Non sono pochi coloro che scelgono di condividere il loro amore per il pallone.

Fedeltà non è solo una parola. La fedeltà è qualcosa di fondamentale in una storia d'amore, ma è così anche per quanto riguarda il calcio. La fedeltà alla propria squadra porta il tuo amato tifoso non solo a evitare in ogni modo possibile di perdersi le sue adorate partite, ma anche a fare del calcio uno stile di vita: questo influenzerà probabilmente il suo modo di arredare casa, i suoi post su Instagram, persino il suo modo di intendere i rapporti. Di sicuro, se frequenti un amante del calcio, dovrai abituarti a non essere l'unico amore della sua vita: se ti va bene, tu e la squadra del cuore ve la giocherete alla pari. E in ogni caso, sai che dovrai lasciargli i suoi spazi e il tempo per coltivare la sua passione. Di sicuro, sarai meno a rischio di tradimento: un tifoso fedele, se proprio deve "tradirti", lo farà con gli amici e la televisione o con un biglietto per lo stadio...

Impara un po' del vocabolario base. Se frequenterai un vero tifoso, cambierai anche il tuo modo di parlare. O meglio, dovrai imparare almeno qualche termine del gioco. Ecco un mini-vocabolario per iniziare:

- offside/fuorigioco: Con questo termine si indica una irregolarità nel gioco: quando c'è offside significa che un giocatore si trova nell'area avversaria e riceve palla da un compagno presente nella stessa area, ma tra loro e la linea di fondo non sono presenti almeno due giocatori dell'altra squadra. I due si contano comprendendo il portiere.

- derby: il derby è una parola di origine straniera ma diventata comunissima in italiano, che indica una partita tra due squadre della stessa città. In origine questo tipo di partita si chiamava "stracittadina". Il derby è una tra le sfide più sentite per chi ama il calcio.

- gloryhunter: è una parola inglese che definisce un certo tipo di tifoso. Nei circoli degli amanti del calcio, una persona che si vanta di supportare la migliore squadra del campionato, quella più in vista o con maggiori successi, può essere accusato di essere un "gloryhunter" (=cacciatore di gloria). In Inghilterra, ad esempio, i fan del Manchester United vengono spesso chiamati così perché il club è da anni una delle squadre più di successo e più in vista.

- catenaccio: il catenaccio è uno schema tattico di gioco di invenzione italiana. Reso in numeri come schema dell'1-3-3-3, è stato molto usato dal 1940 al 1970. Si trattava di uno schema molto prudente ma di successo. Secondo alcuni giornalisti la Nazionale vincitrice, con Lippi, dei mondiali del 2006 ha usato una tattica simile a una evoluzione del catenaccio.

scudetto: è il campionato nazionale italiano di calcio. Si chiama così perché la squadra che lo vince può portare sulle maglie, l'anno seguente, un piccolo distintivo a forma di scudo.

Sii pronta a un'esplosione di emozioni il giorno della partita. Ma, in definitiva, perché è bello uscire con un appassionato di calcio? Sicuramente perché, insieme a lui, potresti scoprire delle emozioni mai provate, in particolare il giorno delle partite! Se sei appassionata di questo sport o sei incuriosita e vuoi saperne di più, sappi che frequentando un tifoso non farà solo delle belle scoperte sportive, passando momenti emozionanti e divertenti allo stadio o davanti alla TV, ma avrai anche qualcosa in più che ti unisce al tuo partner! Secondo gli esperti di seduzione, vivere insieme delle esperienze che comportano scariche di adrenalina (cosa che succede, appunto, durante le partite) porta una coppia a sentirsi più connessa emotivamente e quindi più affiatata. Certo, se non ami il calcio non sei obbligata a fartelo piacere solo per stare con lui, ma se invece il mondo del pallone ti piace è decisamente consigliato provare una full immersion in questo mondo insieme col tuo "lui". Possibilmente tifando la stessa squadra.