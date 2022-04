Giovanni Marchese nominato CT: l’ex Catania guiderà la Sicilia al Campionato Europeo CONIFA 2022

Incarico da CT per l’ex difensore di Catania e Genoa…

Giovanni Marchese guiderà la Sicilia agli Europei CONIFA 2022. Si tratta di un torneo riservato alle nazionali non riconosciute a livello internazionale. La quarta edizione si svolgerà dal 3 al 12 giugno a Nizza, in Francia. La Sicilia è stata inclusa nel Gruppo B, insieme alla Lapponia (Sapmi) e alla Terra dei Siculi (Szekely Land). Gli uomini guidati da Marchese sfideranno prima gli scandinavi il 4 giugno e poi la Terra dei Siculi (gruppo etnico di lingua ungherese stanziati in Romania). Queste le parole del nuovo CT della Sicilia, Giovanni Marchese, riportate nel comunicato della Nazionale Siciliana: “È un orgoglio – spiega Marchese – poter rappresentare la Sicilia ai prossimi Europei Conifa. Siamo già al lavoro da parecchie settimane, con l’area tecnica, per l’individuazione dei calciatori che indosseranno la maglia rossogialla. Ho trovato un gruppo di lavoro entusiasta e motivato e sono proprio queste le caratteristiche che ricerchiamo negli atleti che stiamo contattando. Vogliamo portare a Nizza il giusto mix di calciatori di categorie pro e dei vertici dei campionati regionali. Proveremo a portare a Nizza ragazzi che militano nei piani alti del calcio italiano, ma stiamo guardando a tutto il panorama. Mi preme ringraziare il direttore generale di Sicilia FA, Alberto L’Episcopo, che ha creduto nelle mie qualità e mi ha contattato con grande tempismo. Farò di tutto per ripagare la fiducia che è stata riposta in me”.