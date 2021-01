Grande Fratello, Walter Zenga più allenatore che papà: “Nemmeno nei derby mi insultavano così”

Gelido faccia a faccia tra Walter Zenga e il figlio Andrea nella casa del Grande Fratello Vip 5. Alla fine, il ragazzo scoppia a piangere e l’ex portiere viene subissato dalle critiche social

Alfonso Signorini, prima di consentire a Walter di incontrare il figlio, gli ha chiesto di spiegare un po’ il motivo della sua venuta: “Io non ho fatto nessuna guerra, fino a questo momento ho solo subito. Se sono qui è solo perché voglio chiarire alcuni aspetti con lui. Poi quando uscirà da qui, da uomo, se avrà voglia ci incontreremo e gli racconterò la mia verità. Ci sono stati degli errori, ma sono qui perché è arrivato il momento di incontrarlo e guardarlo negli occhi. Oggi come oggi, i social creano molte situazioni negative e trovarsi insulti sotto le foto dei bambini non è bello, perché nessuno conosce la verità. Il mio post si riferiva a quanti mi hanno insultato come non hanno fatto nemmeno quando giocavo i derby: non mi permetterei mai di rivolgermi a mio figlio attraverso un social”, ha dichiarato Zenga. L’incontro è andato in scena, ma non ha entusiasmato i fan che si sono riversati sui social in massa.