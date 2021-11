Grealish e Sasha, sulle orme di David e Victoria: “Siamo noi i nuovi Posh e Becks”

La coppia si è incontrata quando erano ancora entrambi adolescenti e hanno ancora una relazione messa in discussione oggi da voci di presunte infedeltà.

Jack Grealish si sta godendo la sua prima stagione al Manchester City e ha il supporto incondizionato della sua fidanzata d'infanzia, Sasha Attwoo. La 25enne insiste nel dire di essere l'unica donna nella vita del calciatore, ma le voci che continuano a emergere e che parlano di possibili infedeltà da parte di Jack non le rendono la vita facile. Il numero 10 di Pep Guardiola è stato recentemente collegato dai rumors all'attrice Emily Atack e alla star di 'Love Island' Amber Gill. "Sasha si basa ancora su Jack e sono determinati a non fare caso alle recenti rivelazioni sui suoi legami con Ambra e Emily", ha fatto sapere una fonte vicina alla coppia a The Sun: "Hanno parlato da cuore a cuore, ma hanno deciso di iniziare una nuova pagina perché si amano e vogliono lavorare sulla loro relazione", dice. In effetti, starebbero cercando una nuova casa a Manchester prima che lei cerchi di raggiungere la celebrità nel settore della moda. Ma lui la tranquillizza via Instagram...