Griffe e pettinature audaci: Romeo Beckham si consolida nel settore della moda

Il secondogenito di David e Victoria Beckham ha condiviso uno dei suoi ultimi successi come modello, suscitando l'orgoglio dei suoi genitori sui social network.

Il matrimonio di David e Victoria Beckham è uno dei più seguiti degli ultimi decenni e, da quando entrambi hanno iniziato la loro relazione, hanno avuto molto di cui parlare nella loro vita privata. A seguito del loro matrimonio, oggi sono genitori di quattro figli, e ognuno sceglie la propria carriera secondo i propri gusti, anche se al momento l'unico che sta seguendo le orme dei genitori è Romeo, il secondogenito che ha quasi 19 anni. I Beckham si sono sempre contraddistinti per la passione per la moda, che l'ex calciatore ha iniziato a sviluppare durante il suo periodo da calciatore, protagonista di numerose campagne pubblicitarie, cosa che continua a fare anche oggi, anche se meno frequentemente. Nel caso di Victoria, la sua passione è tale che ha deciso di lasciare la musica per avviare una propria linea di abbigliamento, anche se negli ultimi tempi non ha avuto lo stesso successo di suo figlio.

Romeo è forse il figlio Beckham più mediatico e quello che più pubblicamente assomiglia ai suoi genitori. Migliaia di followers, audaci cambi di pettinatura e, ora, nuove campagne pubblicitarie stanno facendo affermare il secondogenito dei Beckham nel settore della moda e far emergere l'orgoglio dei genitori. Nelle ultime ore, lo stesso Romeo ha condiviso una delle sue ultime campagne da protagonista, nientemeno che con l'azienda Yves Saint Laurent per la collezione Autunno/Inverno. La crescita di Romeo Beckham come modello si sta già vedendo in tutto il mondo, e quest'ultima campagna brilla già sulle facciate principali dei palazzi del centro città da Hong Kong a Parigi. Certo, i suoi genitori non hanno tardato a mostrare il loro orgoglio sui social, in particolare sua madre Victoria: "Siamo molto orgogliosi di te", ha scritto in risposta alla pubblicazione del post di Romeo. L'ex calciatore ha optato per l'ironia e l'umorismo condividendo l'istantanea e notando che il modello somigliava molto a suo figlio. Tutto sembra indicare che l'eredità di Beckham non continuerà nel calcio, ma anche nell'industria della moda.