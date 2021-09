Hampton, Cleo Saul ha solo cinque mesi ma papà le ha intitolato lo stadio cittadino!

La bambina di cinque mesi con uno stadio di calcio che porta il suo nome!

L'Hampton & Richmond Borough Football Club, meglio noto come Hampton & Richmond Borough, è una società calcistica inglese con sede nella città di Hampton. Giocava le partite casalinghe al Beveree Stadium, in National League South, la sesta serie inglese, con una capienza di 3 500 spettatori. Giocava, perché adesso lo stadio ha cambiato nome e si chiama Cleo Saul Beveree. Cleo Saul come una bambina di cinque mesi. Proprio così, durante la stagione del Centenario del club, l'Hampton ha deciso di istituire una lotteria.

È stato Jimmy Saul a comprare il biglietto vincente, e ha dato allo stadio il nome di sua figlia Cleo. Jimmy ha detto: "È stato strano vedere il cartello davanti con il suo nome, ma Cleo ha trascorso un pomeriggio meraviglioso alla sua prima partita di calcio. Per questo essere in uno stadio con il suo nome sopra è stato davvero speciale! È stata un'atmosfera fantastica e una partita avvincente ed emozionante, da ricordare per tutta la famiglia. Sono ancora scioccato che abbiamo vinto il sorteggio ‘Il tuo nome sul tuo stadio’. È sicuramente una storia da raccontarle quando sarà più grande! Giocavo come Hampton & Richmond in Football Manager, e da allora ho iniziato ad andare al Bevereee nel 2017 e ora lo stadio prende il nome da mia figlia!".