Hot Lips e Pantaloni Sexy: ma che nomi hanno le squadre di calcio in Finlandia?!

Labbra sensuali contro pantaloni Sexy, nelle gare ufficiali dilettantistiche in Finlandia i nomi delle squadre sono vari ed eventuali...

Labbra sensuali...un nome di fantasia come tanti o potenza dello sponsor? Certo, stiamo pur sempre parlando di gare ufficiali e non amatoriali...Uno dei giocatori dell'Hot Lips cerca anche di imitare Ronaldo...

L'Hot Lips non è solo peraltro...Tra gli stemmi che spiccano nella serie minori finniche ci sono anche loro: i Sexy Poxyt, i pantaloni sexy....i sexy pants. E' un club della quarta serie finlandese fondato nel 1985 a Espoo, cittadina di quasi 300mila abitanti che confina con Helsinki. La squadra è diventata famosa per le sue maglie marroni fatte in casa nei suoi primi giorni.