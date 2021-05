I calciatori e le relazioni con donne sposate: i casi di Fabregas, Giggs e Icardi

Il mondo delle relazioni non è semplice e spesso capita che scatti la scintilla tra persone che non sono "libere". Ma come si può mai resistere a una forte passione, soprattutto se l'uomo di cui parliamo è un calciatore dal fisico perfetto?

Ecco perché alcune persone sono tentate di frequentare persone già impegnate. La grande quantità di persone che cercano incontri con donne sposate online non deve affatto stupirci! I siti di incontri, con la loro capacità di fare incontrare le persone garantendo l'anonimato, rendono possibile quello che è un sogno segreto di molti di noi. Già il padre della psicologia, Sigmund Freud, spiegava che le persone sposate ci attraggono tanto perché risvegliano in noi l'istinto del possesso e il piacere della sfida: due componenti molto forti del desiderio e dell'eccitazione. Ecco perché gli uomini e le donne impegnati sono, per molti, decisamente più attraenti rispetto ai single. Altre spiegazioni possono venire dal fatto che una relazione clandestina comporta divertimento e passione, ma non per forza impegno. La maggior parte delle persone che amano le donne sposate non vorrebbe che lasciassero il marito, ma desidera semplicemente condividere il lato più "fisico" dell'esperienza amorosa. E poi, c'è il gusto del proibito, che rende il tutto molto più piccante di quanto già non sia.

Tre storie dal mondo del calcio. Ecco tre storie che hanno visto tra i protagonisti un calciatore famoso e una donna sposata; qualcuna di queste vicende è anche finita con un nuovo matrimonio, vedendo i due amanti trasformarsi in coppia fissa e infine in marito e moglie. Vediamo chi sono:

- Cesc Fabregas e Daniella Semaan: Daniella Semaan è una influencer di origini libanesi che era già sposata con un milionario quando, all'improvviso, è scattato in lei il colpo di fulmine con Fabregas, al tempo giocatore dell'Arsenal. I due, oggi sposati, hanno avuto per ben sette anni una relazione clandestina. Nel mentre, lei aveva già due figli. Ma l'amore è l'amore e l'ex "marito disperato" non ha potuto che farsene una ragione, vedendo che dopo dieci anni Daniella e Cesc sono ancora felicissimi e innamorati.

- Ryan Giggs e Natasha Lever: Giggs è diventato famoso, oltre che per la sua abilità con il pallone, anche per gli infiniti scandali che è in grado di creare e per il gran numero di frequentazioni clandestine che ha avuto! Una delle sue imprese più ardite, in fatto di relazioni, è certamente il flirt con Natasha Lever, la moglie di suo fratello. Qualcuno dice che il simbolo del Manchester United ci abbia provato anche con la madre di lei, Lorraine. Secondo i tabloid, prima che Giggs si sposasse, nel 2007, con la moglie Stacey, viveva diviso fra tre donne: la moglie, la cognata (Natasha, appunto) e una terza donna. Qualche anno dopo il matrimonio, Ryan ha ripreso la tripletta, frequentando nuovamente Natasha oltre alla starlet televisiva Imogen Thomas. Ma anche per Natasha, Ryan non era l'unico amante: pare che nel frattempo frequentasse anche un suo compagno di squadra.

- Mauro Icardi e Wanda Nara: Wanda Nara, modella argentina, era sposata e aveva tre figli con il calciatore connazionale Maxi Lopez, che al tempo dei fatti, il 2013, giocava nella Sampdoria. Andava tutto bene in apparenza, ma all'improvviso i due divorziarono scambiandosi accuse di tradimento. Venne fuori dopo un po' che la "colpa" era dell'innamoramento di Wanda per un amico di Lopez, anche lui calciatore: Mauro Icardi. In effetti, per Wanda Nara, Mauro Icardi era stato un vero colpo di fulmine, il vero grande amore a cui non si può resistere. Il tempo sembra dar loro ragione: da otto anni i due stanno insieme, lavorano insieme e nonostante qualche scossone sono inseparabili.

Possibili conseguenze del frequentare persone sposate. Secondo molte persone, il vero amore non sarebbe quello tra marito e moglie, ma quello che unisce due amanti. Si dice infatti che il marito o la moglie si scelgono per la sicurezza che sono in grado di dare, mentre l'unico criterio con cui si sceglie un amante è costituito dalla passione. Questo è uno dei più grandi pregi delle relazioni extraconiugali: nessun obbligo che non sia quello dell'amore. Inoltre, le coppie clandestine vivono dei momenti decisamente eccitanti quando si confrontano con la difficoltà di incontrarsi assaporando il gusto del proibito. Quali possono essere i "contro" di questo tipo di legami? Il problema potrebbe nascere quando, per uno dei due, una storia nata per il sesso si trasforma in innamoramento e amore. A quel punto, si potrebbero vivere delle sofferenze decisamente grandi, tra sentimenti non ricambiati fino in fondo e gelosie. Un'altra fonte di malessere potrebbe risiedere nella solitudine dell'amante single, il quale potrebbe essere tagliato fuori da molte esperienze piacevoli come vacanze ecc. che solitamente le donne sposate vivono con il proprio marito.